Валуев предложил провести два матча между Россией и США: «Сыграть в Москве и Вашингтоне»

Бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы РФ Николай Валуев в комментарии для «СЭ» оценил идею проведения товарищеских матчей между футбольными сборными России и США.

«С точки зрения товарищеского матча должно быть две игры. Москва или Санкт-Петербург будет предпочтительнее. Сыграть на Аляске? Не думаю, скорее в Вашингтоне. Это должен быть большой город», — сказал Валуев «СЭ».

О возможных матчах между Россией и США рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 8 сентября.

В последний раз сборные России и США играли в ноябре 2012 года в Краснодаре — тогда матч завершился со счетом 2:2. В общей сложности команды провели пять матчей, в которых две победы одержали россияне, еще три встречи завершились вничью.