Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 08:10

Валуев: «Хотелось бы увидеть игру сборной России против «Зенита»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Депутат Госдумы РФ и болельщик «Зенита» Николай Валуев заявил, что хотел бы увидеть игру национальной команды против петербургского клуба.

«Матчи сборной России против Вьетнама и Таиланда — это хорошо, такие игры нужно проводить. Хотел бы я увидеть игру сборной России против «Зенита»? Конечно, было бы очень интересно. Но вряд ли это возможно», — цитирует Валуева «РБ Спорт».

5 сентября сборная России обыграла в товарищеской встрече команду Вьетнама со счетом 3:0. Матч против сборной Таиланда запланирован на 7 сентября, однако он может быть перенесен из-за супертайфуна в Ханое.

Источник: РБ Спорт
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Зенит
Николай Валуев
Читайте также
Ученик Тутберидзе Самсонов рассказал о целях на новый сезон
Россиянка Шабалина стала пятикратной паралимпийской чемпионкой
Член комиссии минкульта умерла при проверке Богоявленского монастыря на Украине
Сафонов пролетел 20 тысяч км за борщом. Что происходит в сборной России
Иск Лурье о прекращении права пользования имуществом Долиной поступил в суд
Маск счел интересными слова Путина о поддержке Харрис
Популярное видео
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в сентябре — соперники и состав
Товарищеский матч сборных России и Таиланда в Ханое перенесли из-за тайфуна
Лучшая команда Юго-восточной Азии с японским тренером и бывшим партнером Холанна. Что нужно знать о сборной Таиланда
Булыкин: «Спасибо РФС, что у сборной России есть хоть какие-то матчи»
Источник: матч Таиланд — Россия перенесен из-за супертайфуна
Зазулин — о матче сборной России с Вьетнамом: «Иногда полезно сыграть со слабым соперником»
Супертайфун может помешать проведению матча Таиланд — Россия
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости