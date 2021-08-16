Валерию Карпину хотелось бы видеть более интенсивный футбол в РПЛ

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, какие изменения хотел бы видеть в матчах чемпионата России.

«Хотелось бы видеть более интенсивный футбол в РПЛ. В матче «Рубин» — «Крылья» был интенсивный футбол. Как русскому футболу не выглядеть дном? Дно заключается не только с этим, но сейчас не буду глобально обсуждать уровень РПЛ.

Всем футболистам надо прибавлять. Мне бы хотелось, чтобы они прибавили во всем — технике, видении поля и так далее.

Атакующий футбол в сборной? Футболисты отнеслись к этому хорошо. Посмотрим 1 сентября, как это получится», — заявил Карпин.

В сентябре сборная России проведет три матча: против Хорватии (1 сентября, 21:45 мск), Кипра (4 сентября, 16.00 мск) и Мальты (7 сентября, 21.45 мск).