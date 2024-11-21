Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 12:15

Валерий Овчинников: «Нас вернут в турниры. Никуда Европа не денется»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Известный тренер Валерий Овчинников в интервью «СЭ» прокомментировал победы сборной России над Брунеем (11:0) и Сирией (4:0).

— Поговорим о сборной. Нужны ли нашей команде соперники уровня Брунея и Сирии?

— Сборная должна жить! Опыт международных матчей всегда необходим, даже с такими соперниками, которых вы назвали. Нельзя закрыться, вариться в собственном соку и выйти из системы мирового футбола. Это неправильно.

— А играть с Брунеем — правильно?

— Все равно какой-никакой опыт. Команда собирается. Рано или поздно нас допустят к международным турнирам.

— Думаете?

— Да. Может, не завтра, не послезавтра. Но никуда эта Европа не денется! Она без нас не проживет. Уже и так без России многое потеряли на Западе.

Сергей Семак и&nbsp;Артем Дзюба. «Где Семак и где Дзюба? Я вас умоляю...» Борман — о сборной, «Спартаке» и легионерах

— Однако к жеребьевке ЧМ-2026 нас не допустят.

— Политика. И ничего более! Мы понимаем, кто ее осуществляет.

— Но вы не считаете, что все же надо привозить более сильных соперников?

— Знаете, есть такое понятие — ограничение скорости. Ну вот: нужно было повесить на ворота Брунея знак: больше не забиваем после первого тайма (улыбается). «Бейте мимо ворот!» Может, так было бы интереснее? Это, конечно, шутка, но...

В матче с Брунеем сборная России побила собственный рекорд по количеству голов, забитых в одном матче.

Сборная России по футболу
Валерий Овчинников
Читайте также
Вильфанд спрогнозировал резкое похолодание на юге России
На Западе всё чаще задумываются о замене Зеленского. И вот почему
Футболист сборной США Пулишич отпраздновал гол танцем Трампа
Александр Овечкин может пропустить из-за травмы несколько недель
Валерий Газзаев: «Административный ресурс у «Динамо», «Спартака», ЦСКА, «Локомотива» не меньше, чем у «Зенита»
Песков сообщил о подготовке к проведению прямой линии Путина в декабре
Популярное видео
«Родина» — «Черноморец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сочи»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Балтика»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Сокол»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Факел»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 10 ноября
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 9 ноября
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Балтика»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Дюков поддержал Спаллетти, намекнувшего на двойные стандарты ФИФА
Сальников рассказал, от чего будет зависеть дальнейшее потепление в отношении российского плавания
Покровская сообщила об инициативе тренерского совета по подготовке к турниру в Венгрии в 2025 году
Покровская назвала оттепелью допуск россиян к соревнованиям по синхронному плаванию: «Открываемся!»
Россия и УЕФА: когда появится дорожная карта. Колонка Казакова
World Aquatics допустила синхронисток и представителей ЦСКА. Но флаг все равно не вернули
Материалы сюжета: Сборная России: матчи и соперники в ноябре — команды и состав
Ещенко: «Каким был 2024-й для сборной России? Хорошо, что соперники нашлись»
Овчинников: «Карпин не хочет видеть Дзюбу в сборной? Значит, Кержаков ему занес»
Шалимов назвал основным состав сборной России против Сирии
Дюков поддержал Спаллетти, намекнувшего на двойные стандарты ФИФА
«Где Семак и где Дзюба? Я вас умоляю...» Борман — о сборной, «Спартаке» и легионерах
Россия и УЕФА: когда появится дорожная карта. Колонка Казакова
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Шалимов назвал основным состав сборной России против Сирии

Овчинников: «Карпин не хочет видеть Дзюбу в сборной? Значит, Кержаков ему занес»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости