Валерий Новиков считает, что Сафонов сильнее всех остальных вратарей в России

Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков поделился мнением о перспективах вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в национальной команде России.

— Сафонов объективно сильнее всех остальных вратарей в России, он заслуженно занимает первое место в сборной России, — приводит «РБ Спорт» слова Новикова.

— Если верить слухам, то в следующем матча планируется выпустить Селихова.

— Сейчас идут товарищеские матчи, вероятно, планируется обкатать всех вратарей. Правильно, что вратарь играет весь матч. Хорошо, что стараются дать время другим голкиперам.

— Если взять Песьякова и Помазуна, то стоит ли их выпускать, допустим, на минут 15-20?

— Нет, вратарь должен играть 90 минут, это очень важно.

26 марта национальная команда России встретится с Ираком в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 18.00 по московскому времени.