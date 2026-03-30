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30 марта, 15:27

Непомнящий — о словах главного тренера сборной Мали: «Африканцы знают: Россия — это великая страна»

Дарик Агаларов

Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова главного тренера сборной Мали Тома Сентфье о любви к СССР и России.

«Во многих африканских странах отношение к СССР и России всегда было доброжелательным. Африканцы знают: Россия — это великая страна, в которой работают хорошие люди. Для меня в его словах нет ничего удивительного. Африканцы всегда к нам относятся с уважением, потому что мы им серьезно всегда помогали. Они помнят об этом. Во многих странах Африки в советское время работали наши специалисты, в том числе в области спорта. Приятно, что сохраняется такое отношение к нам», — сказал Непомнящий «СЭ».

Во вторник, 31 марта, в Санкт-Петербурге сборная России проведет BetBoom товарищеский матч с командой Мали. Начало встречи — в 20:00 мск.

Тома Сентфье.«В юности у меня была майка сборной СССР!» Интервью тренера Мали, который обожает Россию
Товарищеские матчи. Сборные. .
31 марта, 20:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Россия
0:0
Мали

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Валерий Непомнящий
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