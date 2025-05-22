Непомнящий о матче сборной России с Нигерией: «Это непростой соперник для нас в любом составе»

Известный футбольный тренер Валерий Непомнящий в разговоре с «СЭ» прокомментировал предстоящий матч между национальными сборными России и Нигерии.

«С большим интересом жду эту игру. Мне кажется, что сборная Нигерии в любом состоянии и в любом составе это непростой для нас соперник. Игра с Нигерией, как и с Камеруном, очень интересна для того, чтобы проверить наших ребят и их состояние на сегодня. Знаю, что некоторые лидеры африканской сборной не приедут. Но у них есть кем их заменить. Это серьезная сборная», — сказал Непомнящий «СЭ».

6 июня сборная России проведет товарищеский матч против Нигерии на стадионе «Лужники» в Москве. Начало встречи — в 20.00.

Анастасия Ланская