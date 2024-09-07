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Валерий Непомнящий: «Сборной России не подходят климатические условия Азии»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский тренер Валерий Непомнящий отреагировал на отмену товарищеского матча между сборными России и Таиланда. Встреча в Ханое не состоялась из-за обрушившегося на Вьетнам тайфуна «Яги».

«В самом начале, когда начинали обсуждать тему перехода РФС в Азию, я говорил о том, что для нас фактически неразумно это делать. И приводил тогда аргументы, помимо финансовой составляющей, что мы никак не будем зарабатывать на этом. Так как Азиатская конфедерация гораздо беднее, чем УЕФА, также разницу в часовых поясах и климатические условия, которые совершенно нам не подходят. К такой погоде нужно привыкать, нужно время, а его обычно нет, если говорить о национальной команде, где короткие сборы.

Единственный плюс в матчах с азиатскими сборными, что нам сейчас играть не с кем. Ну вот, можно проводить товарищеские игры. Слетали один раз, помучались футболисты, победили. Ну, это август, сентябрь, время тайфунов», — приводит слова Непомнящего «РБ Спорт».

5 сентября национальная команда разгромила сборную Вьетнама со счетом 3:0.

Источник: РБ Спорт
Валерий Непомнящий
Сборная России по футболу
Сборная Таиланда по футболу
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