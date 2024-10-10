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Непомнящий: «Хорошо, что матч с Пакистаном не состоится»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Известный российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал информацию о том, что товарищеский матч Россия — Пакистан не состоится в октябре.

«Желательно было бы провести матч, но не с таким соперником, как Пакистан. Для игроков важно, когда против тебя выходит серьезный оппонент. Хорошо, что матч с Пакистаном не состоится. Завтра у сборной будет открытая тренировка. Им будет чем заняться», — цитирует «РБ Спорт» Непомнящего.

В среду, 9 октября, стало известно, что матч сборных России и Пакистана в международную паузу в октябре не состоится. При этом РФС близок к завершению переговоров по товарищеским играм в ноябре, соперники будут объявлены после подписания договоров о проведении матчей.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин. РФС объявил, что матч сборной России с Пакистаном не состоится
Источник: «РБ Спорт»
Валерий Непомнящий
Футбол
Сборная Пакистана по футболу
Сборная России по футболу
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