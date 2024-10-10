Непомнящий: «Хорошо, что матч с Пакистаном не состоится»

Известный российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал информацию о том, что товарищеский матч Россия — Пакистан не состоится в октябре.

«Желательно было бы провести матч, но не с таким соперником, как Пакистан. Для игроков важно, когда против тебя выходит серьезный оппонент. Хорошо, что матч с Пакистаном не состоится. Завтра у сборной будет открытая тренировка. Им будет чем заняться», — цитирует «РБ Спорт» Непомнящего.

В среду, 9 октября, стало известно, что матч сборных России и Пакистана в международную паузу в октябре не состоится. При этом РФС близок к завершению переговоров по товарищеским играм в ноябре, соперники будут объявлены после подписания договоров о проведении матчей.