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Сегодня, 16:53

Масалитин — об отсутствии соперников у сборной: «Будет хорошо, если получится перенести сбор»

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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии «СЭ» отреагировал на отказ команд Пакистана и Танзании сыграть с Россией во время октябрьской международной паузы.

«Если РФС проплатил сборы, значит, их уже нельзя отменить. Поэтому надо собираться и играть: с молодежной сборной, с легионерами, если те не уедут. Вообще будет хорошо, если можно перенести сбор и не собираться сейчас: команды будут работать в своем режиме, подтянут физику», — сказал Масалитин «СЭ».

5 октября медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал и глава федерации футбола Танзании Уоллес Кария отказали России в проведении товарищеской встречи в октябре. Представители обеих стран предложили провести матчи в ноябре.

Как ранее сообщал «СЭ», октябрьский сбор национальной сборной по футболу будет отменен, если РФС не сможет найти для команды хотя бы одного соперника для товарищеского матча.

Денис Сафронов

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