Валерий Карпин: «Я за отмену лимита, но это только верхушка айсберга»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что поддерживает возможное реформы российского футбола.

«Как и всех, меня тревожат последние результаты российских команд. И то что РФС пытается запустить реформы, я считаю, что это правильно. Я за отмену лимита, но это только верхушка айсберга.

Можно иметь поля, мячи, экипировку, многого детей... Но если не будет нормальных учителей, то дети не вырастут. Нам нужны учителя. Чтобы, тренируя детей, они не думали о том, как бы прокормить своих детей. С нынешними зарплатами это нереально.

Проблемы российского футбола слишком глубоки. Их нельзя решить за один день», — заявил Карпин в эфире «Матч ТВ».