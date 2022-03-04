Валерий Карпин: «Выйдем в манишках, если что»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, будет ли теперь больше денег вкладываться в детско-юношеский футбол.

«А деньги вообще будут? Какое-то нужно время, чтобы даже шить форму. Сейчас еще ничего непонятно вообще, посмотрим. В какой форме будет играть сборная? Ребят, я такими вещами я не занимаюсь. Выйдем в манишках, если что», — сказал Карпин.

Сегодня, 4 марта, из-за переноса матчей 22-го тура РПЛ на 19 и 20 марта было принято решение провести учебно-тренировочный сбор в Москве с 21 по 27 марта.