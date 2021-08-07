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Валерий Карпин: «Все российские игроки — кандидаты в сборную»

19:30
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему решил посетить матч 3-го тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Нижним Новгородом».

«За кем приехал смотреть? За всеми. Все российские игроки — кандидаты в сборную», — заявил Карпин.

1 сентября сборная России в квалификации к чемпионату мира 2022 года сыграет дома с командой Хорватии, 4 сентября — в гостях со сборной Кипра, 7 сентября — на своем поле со сборной Мальты.

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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