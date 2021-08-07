Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему решил посетить матч 3-го тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Нижним Новгородом».

«За кем приехал смотреть? За всеми. Все российские игроки — кандидаты в сборную», — заявил Карпин.

1 сентября сборная России в квалификации к чемпионату мира 2022 года сыграет дома с командой Хорватии, 4 сентября — в гостях со сборной Кипра, 7 сентября — на своем поле со сборной Мальты.