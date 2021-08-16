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Валерий Карпин: «Вратарей выбирал Кафанов. Последнее слово за ним»

16:55
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о выборе вратарей для национальной команды на отборочные матчи к чемпионату мира-2022.

«Хочу сказать, что это полу-расширенный список или удлиненный, а не расширенный. 31 игрок попал в этот список, все может поменяться из-за травм. Также не все могут доехать до сбора в Новогорске. Окончательный список будет после 23 числа, кто-то может отвалиться.

Песьяков в сборной не для поддержания атмосферы, а для конкуренции», — сказал Карпин.

Первый матч под руководством нового главного тренера Валерия Карпина сборная России проведет 1 сентября против Хорватии.

Состав сборной России на ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 можно посмотреть здесь.

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Александр Кравченко все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры