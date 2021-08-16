Валерий Карпин: «Вратарей выбирал Кафанов. Последнее слово за ним»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о выборе вратарей для национальной команды на отборочные матчи к чемпионату мира-2022.

«Хочу сказать, что это полу-расширенный список или удлиненный, а не расширенный. 31 игрок попал в этот список, все может поменяться из-за травм. Также не все могут доехать до сбора в Новогорске. Окончательный список будет после 23 числа, кто-то может отвалиться.

Песьяков в сборной не для поддержания атмосферы, а для конкуренции», — сказал Карпин.

Первый матч под руководством нового главного тренера Валерия Карпина сборная России проведет 1 сентября против Хорватии.

Состав сборной России на ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 можно посмотреть здесь.