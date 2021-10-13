Карпин сравнил зарплаты в «Ростове» и сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сравнил зарплаты в «Ростове» и национальной команде.

«Я чувствую ответственность за «Ростов». Мы разговаривали на эту тему с президентом. Я не хотел оставлять клуб, но я бы не смог принести пользу в обоих местах. Думал, наверное, смогу, но понял, что это нереально. Приглашение в «Ростов» в качестве вице-президента? Не знаю об этом. Помощь руководству в принятии решения по Семину? Нет, конечно. Как я могу тут помочь? Я помогал Юрию Павловичу, когда мы пересеклись на базе. Мы с ним обо всем поговорили. При мне его представили команде. Все прошло хорошо, без всяких конфликтов. Из «Ростова» меня никто не выгонял, у меня прекрасные отношения.

С финансовой стороны выгоднее в «Ростове». У меня был контракт на четыре года. По деньгам в месяц плюс-минус одинаково», — сказал Карпин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

Карпин возглавил сборную России летом 2021 года, сменив на посту Станислава Черчесова.