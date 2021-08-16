Валерий Карпин рассказал о выборе капитана сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о выборе капитана национальной команды на отборочные матчи к чемпионату мира-2022.

«Капитан будет определяться на сборах, вне зависимости от присутствия или отсутствия Дзюбы.

Когда мы все соберемся, пообщаюсь с футболистами уже не один на один, а со всеми вместе. Потом посмотрим, как будем назначать капитана. Пока это меня мало волнует», — сказал Карпин.

Первый матч под руководством нового главного тренера Валерия Карпина сборная России проведет 1 сентября против Хорватии. Эта встреча с высокой долей вероятности пройдет не в «Лужниках», как запланировано изначально, а на стадионе «ВТБ Арена» в Петровском парке.

Состав сборной России на ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 можно посмотреть здесь.