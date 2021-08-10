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Валерий Карпин рассказал о встрече с Дзюбой и другими зенитовцами в Санкт-Петербурге

21:16
Артем Дзюба и Валерий Карпин. Фото «СЭ»
Артем Дзюба и Валерий Карпин. Фото «СЭ»
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о встрече с игроками «Зенита».

«Со всеми ребятами говорил около часа, как и с Дзюбой. Если отдельно по Артему — час десять. Ничего сверхъестественного. Встреча пошла ровно так же, как и со всеми другими игроками, с которыми встречался ранее — поговорили о том, что мне было важно. Встреча прошла продуктивно», — сказал тренер.

Также специалист высказался о конфликте с форвардом сине-бело-голубых Артемом Дзюбой.

«Все, что было до этого, уже не важно. Надо смотреть вперед. Кто будет полезен сборной, тот в сборной будет. Но это необходимо доказывать каждый день. То же самое, к слову, я говорил на пресс-конференции по случаю назначения тренером сборной», — цитирует Карпина «РБ Спорт».

Первый матч под руководством Карпина сборная России проведет 1 сентября. В отборочной встрече чемпионата мира 2022 года россияне на стадионе «Лужники» примут хорватов.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-karpin-vstrecha-s-zenitovtsami-proshla-produktivno/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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