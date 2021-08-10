Валерий Карпин рассказал о встрече с Дзюбой и другими зенитовцами в Санкт-Петербурге

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о встрече с игроками «Зенита».

«Со всеми ребятами говорил около часа, как и с Дзюбой. Если отдельно по Артему — час десять. Ничего сверхъестественного. Встреча пошла ровно так же, как и со всеми другими игроками, с которыми встречался ранее — поговорили о том, что мне было важно. Встреча прошла продуктивно», — сказал тренер.

Также специалист высказался о конфликте с форвардом сине-бело-голубых Артемом Дзюбой.

«Все, что было до этого, уже не важно. Надо смотреть вперед. Кто будет полезен сборной, тот в сборной будет. Но это необходимо доказывать каждый день. То же самое, к слову, я говорил на пресс-конференции по случаю назначения тренером сборной», — цитирует Карпина «РБ Спорт».