Карпин объяснил решение совмещать работу в сборной России и «Ростове»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о том, почему принял решение возглавить «Ростов».

«Начнем с того, что, когда «Ростов» отпустил меня в сборную, была договоренность: если возникнет возможность вернуться в клубную команду, то это будет именно в «Ростов». Сейчас, когда возникла такая ситуация в нашем футболе, руководство «Ростова» и РФС обсудили такую возможность и приняли совместное решение, а я с удовольствием вернулся к клубной работе.

Сейчас у сборной России не осталось официальных матчей. И тот драйв, который нужен любому тренеру в работе, я могу получать в «Ростове» каждые выходные", — приводит слова Карпина ТАСС.

10 марта 53-летний специалист возглавил «Ростов» и продлил контракт со сборной России до конца 2022 года. РФС согласовал совмещение работы.

В «Ростове» Карпин уже работал с 2017 по 2021 год. Сборную России он возглавил 23 июля 2021 года.

После 22 туров чемпионата России «Ростов» занимает 12-е место.