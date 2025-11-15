Футбол
Сегодня, 21:04

Карпин — о состоянии Облякова: «От удара защемило нерв. Как отпустит — сможет играть»

Артем Бухаев
Корреспондент

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о состоянии здоровья полузащитник Ивана Облякова.

В матче с Чили (0:2) футболист ЦСКА упал на спину после верховой борьбы за мяч и не смог продолжить игру.

— Что с Иваном Обляковым?

— От удара защемило нерв. Как отпустит — сможет играть. Только доктор скажет, когда.

— Как Алексей Батраков вошел в игру?

— Нормально. Но он сам и мы, наверное, ждали большего.

Александр Головин против Ивана Романа в&nbsp;матче Россия&nbsp;&mdash; Чили (0:2) в&nbsp;Сочи 15&nbsp;ноября.Россия проиграла впервые за четыре года. Чилийцы показали уровень, к которому нужно быть готовым после возвращения

Сборная России в 2025 году провела 10 матчей, в которых одержала шесть побед, трижды сыграли вничью и потерпела одно поражение.

Валерий Карпин
Иван Обляков
Сборная России по футболу
