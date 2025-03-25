Карпин: «О чем я общался с Глушенковым? Может быть, мне еще ключ от квартиры дать?»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о разговоре с форвардом Максимом Глушенковым. В BetBoom Матче Сборной России с Замбией (5:0) он оформил хет-трик.

— О чем вы все-таки общались с Максимом Глушенковым, что он провел такие матчи за сборную?

— Может быть, мне еще ключ от квартиры дать?

— Допускаете, что ваш разговор мотивировал Глушенкова?

— Может быть. Но не думаю, что разговор связан с этим. Лучше спросите у Максима.

— Общались ли вы с Максимом о ситуации, которая была сегодня в СМИ о «Зените»?

— Не общались. Максим готовился сегодня к матчу с Замбией.

— Есть такая теория заговора, что «Спартак» прислал в «Зенит» двух агентов — Глушенкова и Соболева, чтобы они помещали клубу завоевать золото в гол столетия. Вы это допускаете?

— Вы серьезно? Хотите, чтобы я на эти вопросы отвечал? Это бред.