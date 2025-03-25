Футбол
25 марта, 22:50

Карпин: «О чем я общался с Глушенковым? Может быть, мне еще ключ от квартиры дать?»

Константин Белов
Корреспондент
Валерий Карпин и Максим Глушенков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о разговоре с форвардом Максимом Глушенковым. В BetBoom Матче Сборной России с Замбией (5:0) он оформил хет-трик.

— О чем вы все-таки общались с Максимом Глушенковым, что он провел такие матчи за сборную?

— Может быть, мне еще ключ от квартиры дать?

— Допускаете, что ваш разговор мотивировал Глушенкова?

— Может быть. Но не думаю, что разговор связан с этим. Лучше спросите у Максима.

— Общались ли вы с Максимом о ситуации, которая была сегодня в СМИ о «Зените»?

— Не общались. Максим готовился сегодня к матчу с Замбией.

— Есть такая теория заговора, что «Спартак» прислал в «Зенит» двух агентов — Глушенкова и Соболева, чтобы они помещали клубу завоевать золото в гол столетия. Вы это допускаете?

— Вы серьезно? Хотите, чтобы я на эти вопросы отвечал? Это бред.

Валерий Карпин
Сборная России по футболу
Максим Глушенков
    • Карпин: «Замбия не показала всего потенциала. В этом вина футболистов сборной России»

    Карпин: «Если бы были официальные матчи, то был бы другой состав на матчи с Гренадой и Замбией»

