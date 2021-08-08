Валерий Карпин рассказал, как перенос 6-го тура РПЛ поможет сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о переносе 6-го тура Тинькофф РПЛ для подготовки национальной команды к отборочным матчам ЧМ-2022.

— Вы уже говорили про перенос 6-го тура? У вас есть уверенность, что его перенесут?

— Уверенность будет, когда его перенесут. Вроде бы это может случиться, вроде говорят, что да.

— Как это поможет сборной?

— Один день — 20 часов, это может помочь. Переносили туры и перед Евро. Но это не гарантия, что мы сейчас всех обыграем. Помощь, которую я попросил лично от себя — лишние дни или часы — они могут помочь, но это не гарантия.

1 сентября сборная России в квалификации к чемпионату мира 2022 года сыграет дома с командой Хорватии, 4 сентября — в гостях со сборной Кипра, 7 сентября — на своем поле со сборной Мальты.