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Карпин: «В России у детей нет повального желания играть в футбол»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал, в чем отличия между Испанией и Россией.

«Начинается это все с начальной подготовки... Там повальное желание детей играть в футбол, потому что это популярно, есть культура. У нас (в России) у детей нет повального желания играть в футбол. У нас клубы бегают, смотрят, где бы какого-нибудь мальчика найти, который захочет прийти и играть. В Испании этого делать не нужно. В каждой школе есть футбольная команда. Запредельное количество детей, которые хотят выступать, с мечтой играть в футбол.

99 процентов хотят стать футболистами. Это понятно, что идет с детства, с рождения, из семей. То есть ребенок, который рождается в испанской семье, он с первого дня смотрит футбол. Слышит разговоры про футбол. Как подобное сделать в России? Но здесь никогда у нас так и не было. Как в Испании или как в Италии. У нас была какая-то система подготовки. Я про Советский Союз сейчас говорю. Хорошая, плохая, не знаю. Но какой-то был естественный отбор. Хороший. Ребята играли в «Кожаный мяч», в школах, еще где-то. Сейчас это происходит? Наверное, нет. Сейчас Советский Союз приводить в пример тоже, я думаю, неправильно», — сказал Карпин на подкасте Дениса Казанского «Футбол не хоккей» на Первом канале.

Валерий Карпин. «В России у детей нет повального желания играть в футбол». Карпин — об Испании, Глушенкове и мыслях уйти из сборной
Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
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