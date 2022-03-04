Валерий Карпин прокомментировал срок своего контракта со сборной России

Главный тренер сборной России Карпин поделился мнением по поводу своего контракта с национальной командой.

— Сегодня абсолютно не обсуждался вопрос моего контракта. Смысла нет его обсуждать, все меняется каждый день. Вопрос даже не поднимался. Отложим его до 31 марта, еще очень много времени, ближе к этому времени посмотрим. Что с Писаревым, Онопко и испанцами? Все то же самое. У всех до 31 марта контракты. Ближе к этому числу, возможно, на этом сборе, который будет 21 числа, будет более понятная ситуация. Готовы ли испанцы проводить сбор? Не знаю, мы сегодня только решили по сбору, наверно, да. Тренер по физподготовке был на сборах еще в Испании с командами, со мной он там оставался, остальные — физиотерапевты тоже в Испании, приезжали оттуда на сборы. Если им возвращаться, то путь будет неблизкий? Да. Посмотрим, есть ли смысл, возвращаться им для этого сбора.

— Что вы планируете дальше делать?

— Я буду находиться в России. Завтра иду на ЦСКА, послезавтра на «Локомотив» и «Динамо». Потом возвращаюсь в Ростов на «Ростов» — «Сочи».

— Последствия в виде возможного отъезда легионеров не будут напоминать девяностые?

— У российских футболистов будет больше практики. Это хорошо.

— Теоретически, выбор россиян будет больше.

— Количественно да, качественно — посмотрим.