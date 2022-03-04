Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 18:18

Валерий Карпин прокомментировал срок своего контракта со сборной России

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер сборной России Карпин поделился мнением по поводу своего контракта с национальной командой.

— Сегодня абсолютно не обсуждался вопрос моего контракта. Смысла нет его обсуждать, все меняется каждый день. Вопрос даже не поднимался. Отложим его до 31 марта, еще очень много времени, ближе к этому времени посмотрим. Что с Писаревым, Онопко и испанцами? Все то же самое. У всех до 31 марта контракты. Ближе к этому числу, возможно, на этом сборе, который будет 21 числа, будет более понятная ситуация. Готовы ли испанцы проводить сбор? Не знаю, мы сегодня только решили по сбору, наверно, да. Тренер по физподготовке был на сборах еще в Испании с командами, со мной он там оставался, остальные — физиотерапевты тоже в Испании, приезжали оттуда на сборы. Если им возвращаться, то путь будет неблизкий? Да. Посмотрим, есть ли смысл, возвращаться им для этого сбора.

— Что вы планируете дальше делать?

— Я буду находиться в России. Завтра иду на ЦСКА, послезавтра на «Локомотив» и «Динамо». Потом возвращаюсь в Ростов на «Ростов» — «Сочи».

— Последствия в виде возможного отъезда легионеров не будут напоминать девяностые?

— У российских футболистов будет больше практики. Это хорошо.

— Теоретически, выбор россиян будет больше.

— Количественно да, качественно — посмотрим.

Из-за переноса матчей 22-го тура РПЛ на 19 и 20 марта было принято решение провести учебно-тренировочный сбор в Москве с 21 по 27 марта.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Спартак

ТБ 2.5

23%

1.98

Ф1 (0)

19%

1.46

X2

16%

1.86
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.42

Обе забьют - да

17%

1.84

ИТБ1 (1.5)

13%

1.49
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Милан

X2

21%

1.73

Ф1 (0)

20%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.86
Валерий Карпин
Сборная России по футболу
0
Читайте также
40 лет назад суперталант ЦСКА умер после тренировки. На него рассчитывал Тихонов
Агент Селюк заявил, что санкции научат работать менеджеров и скаутов в России, а футболисты будут зарабатывать гораздо меньше
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Валерий Карпин: «Выйдем в манишках, если что»

Валерий Карпин высказал свое мнение об иске РФС в CAS
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости