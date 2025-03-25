Карпин: «Если бы были официальные матчи, то был бы другой состав на матчи с Гренадой и Замбией»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал составы команды на матчи с Гренадой (5:0) и Замбией (5:0).

— Мы увидели два состава, какой бы был основным, если бы мы играли в официальных матчах?

— Оба состава одинаково близко и одинаково далеко. Единственный футболист, который участвовал в обоих матчах, был Карпин. Если бы были официальные игры, то был бы другой состав на матчи с Гренадой и Замбией.