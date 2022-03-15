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Сегодня, 11:14

Карпин: «Это максимально близкий состав, который начнет работу на сборе»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал состав команды на ближайший мартовский сбор. В списке значится 27 футболистов.

«Это максимально близкий состав, который начнет работу на сборе. Да, возможно после 22-го тура РПЛ в нем будут изменения, но наверняка минимальные.

На этот сбор вызван костяк игроков, который добивался права сыграть в стыках за место на ЧМ-2022. Есть еще несколько футболистов, которые не вызывались на предыдущие сборы — с ними хочется поработать и поближе познакомиться«, — цитирует Карпина сайт РФС.

В связи с переносом матчей 22-го тура Тинькофф-Российской Премьер-лиги на 19 и 20 марта было принято решение провести учебно-тренировочный сбор в Москве с 21 по 27 марта.

Валерий Карпин
Сборная России по футболу
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