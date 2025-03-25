Футбол
25 марта, 23:01

Карпин — о победной серии сборной: «Это на бумаге красиво, если не вдаваться в подробности»

Константин Белов
Корреспондент

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал победную серию национальной команды. Сборная выиграла 8 матчей подряд, в которых 44 мяча и не пропустила ни одного.

— Россия сейчас бьет рекорды по результативности и сухой серии. Как вы на это реагируете?

— Вообще не показатель. Это на бумаге красиво, если не вдаваться в подробности. Рекорды и серии — это больше для журналистов и болельщиков. Меня не это радует, радует отношение ребят к делу, как они тренируются, выполняют установку, восстанавливаются. Это радует в тысячу рад больше, чем какие-то показатели.

— Почему Глушенков дважды вышел в стартовом составе?

— Он сыграл 60 минут с Гренадой и Замбией. Его давно не было. Мне понравилось его отношение, как он играл, возможно, с перебором, потому что хотел отдать передачу Дзюбе, поэтому были ошибочные решения. То, что ему часто или иногда в недостаток. Как это в игре с Гренадой стало его достаточком. Поэтому хотелось сегодня на него еще раз посмотреть. Плюс Садулаев и Бакаев, наши ребята-мусульмане, держат пост. Решили не давать лишнюю нагрузку во избежание травм.

Валерий Карпин
Популярное видео
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
  • Степочкин

    Так у православных тоже пост и он гораздо строже сейчас, даже масло подсолнечное нельзя кроме СБ и ВС.

    26.03.2025

  • Gene63

    Мне игра сборной Карпина нравится. С нетерпением ждём матча с Нигерией.

    26.03.2025

  • sirah

    Красавчик Георгиевич, всё по делу говорит.

    25.03.2025

