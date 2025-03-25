Карпин — о победной серии сборной: «Это на бумаге красиво, если не вдаваться в подробности»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал победную серию национальной команды. Сборная выиграла 8 матчей подряд, в которых 44 мяча и не пропустила ни одного.

— Россия сейчас бьет рекорды по результативности и сухой серии. Как вы на это реагируете?

— Вообще не показатель. Это на бумаге красиво, если не вдаваться в подробности. Рекорды и серии — это больше для журналистов и болельщиков. Меня не это радует, радует отношение ребят к делу, как они тренируются, выполняют установку, восстанавливаются. Это радует в тысячу рад больше, чем какие-то показатели.

— Почему Глушенков дважды вышел в стартовом составе?

— Он сыграл 60 минут с Гренадой и Замбией. Его давно не было. Мне понравилось его отношение, как он играл, возможно, с перебором, потому что хотел отдать передачу Дзюбе, поэтому были ошибочные решения. То, что ему часто или иногда в недостаток. Как это в игре с Гренадой стало его достаточком. Поэтому хотелось сегодня на него еще раз посмотреть. Плюс Садулаев и Бакаев, наши ребята-мусульмане, держат пост. Решили не давать лишнюю нагрузку во избежание травм.