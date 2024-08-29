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Карпин: «Матвей Сафонов и Далер Кузяев присоединятся к сборной сразу в Ханое»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал окончательный состав национальной команды на сентябрьские матчи против Вьетнама и Таиланда.

«На матчи против Вьетнама и Таиланда отправятся 24 полевых игрока и три вратаря. Из-за повреждений мы не можем рассчитывать на Максима Глушенкова, Юрия Горшкова и Даниила Фомина. Желаем им скорейшего выздоровления и возвращения на поле. Учитывая то, что команде предстоит длительный перелет, Матвей Сафонов и Далер Кузяев присоединятся к команде сразу в Ханое. Их не будет на тренировке в Москве, но это позволит им избежать двух ночей подряд в самолете», — приводит слова Карпина пресс-служба РФС.

Герман Онугха. Карпин обратил внимание на лучшего бомбардира датской лиги. Онугха впервые сыграет за сборную России?

Также Карпин объяснил, почему в итоговой заявке нет нападающего Германа Онугхи. По его словам, в сборной на позицию нападающего приличная конкуренция и, возможно, для Онугхи не нашли бы игровое время.

«Совершать несколько перелетов только для того, чтобы немного потренироваться и познакомиться, сочли нецелесообразным», — сказал Карпин.

Вратарь Матвей Сафонов летом 2024 года перешел из «Краснодара» в «ПСЖ». На данный момент россиянин не сыграл ни одного официального матча за парижан. Полузащитник Далер Кузяев с 2023 года играет за «Гавр». Всего он провел за клуб 34 матча, забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.

5 сентября сборная России сыграет с Вьетнамом, а 7 сентября — с Таиландом. Обе игры пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь».

Карпин возглавляет национальную команду с 2021 года. Под его руководством сборная провела 18 матчей, в которых одержала 11 побед, 6 раз сыграла вничью и 1 матч проиграла.

Валерий Карпин
Далер Кузяев
Матвей Сафонов
Сборная России по футболу
Герман Онугха
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