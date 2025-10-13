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Карпин — о символе новой банкноты 500 рублей: «Проголосовал бы за Лабубу»

Александр Абустин
корреспондент
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, какой символ он хотел бы видеть на новой купюре номиналом 500 рублей.

— За какой вид 500-рублевой купюры вы голосовали: «Грозный-Сити» или гора Эльбрус?

— Проголосовал бы за Лабубу. Мой это символ? Нет, ваш. Вы же подсовываете мне его постоянно, — сказал Карпин на прематчевой пресс-конференции сборной России перед BetBoom товарищеской игрой с Боливией.

Матч Россия — Боливия пройдет 14 октября на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина в Москве. Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.

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Валерий Карпин
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