Карпин — о символе новой банкноты 500 рублей: «Проголосовал бы за Лабубу»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, какой символ он хотел бы видеть на новой купюре номиналом 500 рублей.

— За какой вид 500-рублевой купюры вы голосовали: «Грозный-Сити» или гора Эльбрус?

— Проголосовал бы за Лабубу. Мой это символ? Нет, ваш. Вы же подсовываете мне его постоянно, — сказал Карпин на прематчевой пресс-конференции сборной России перед BetBoom товарищеской игрой с Боливией.

Матч Россия — Боливия пройдет 14 октября на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина в Москве. Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.