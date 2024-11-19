Карпин — о баннере с призывом вернуть Дзюбу в сборную: «На трибуны не смотрел»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал баннер болельщиков на товарищеском матче с Сирией (4:0) с просьбой вернуть нападающего Артема Дзюбу в национальную команду.

— Болельщики вывесили баннер с призывом вернуть Дзюбу. Прислушаетесь?

— Не слышал. Как я могу прислушиваться, если я не слышал? На трибуны не смотрел, — сказал Карпин на пресс-конференциию.

36-летний Дзюба не был вызван в сборную России на ноябрьские товарищеские матчи с Брунеем (11:0) и Сирией (4:0). В последний раз форвард играл за национальную команду страны в 2021 году на Евро-2020.