Валерий Карпин принял решение покинуть «Ростов» после матча 1-го тура РПЛ

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, когда он решил покинуть «Ростов».

— Я правильно понимаю, что это ваше решение покинуть «Ростов»?

— Да, правильно.

— После второй игры?

— Нет, после первой.

— Вы просили после первой игры?

— Да, разговаривали.

— А руководство пыталось уговорить остаться?

— Никто никого не просил. Ни оставаться, ничего. Никто никого не уговаривал. Обсудили, решили, подумали. Есть какая-то мысль, ее надо обсудить, подумать, переспать с ней и дальше потом действовать.

— Насколько повлиял на вас тот момент, что вас постоянно спрашивали о сборной на мероприятиях, связанных с «Ростовом»?

— Это меньшее. Если я хочу, я могу говорить.

— Просто в какой-то момент сложилось впечатление, что вас уже раздражают вопросы о сборной.

— Нет.

— В частности после игры с «Зенитом», когда вас спрашивали про игроков «Зенита», которые могут войти в сборную, казалось, что был уже срыв какой-то.

— На своей практике я срывался только на вопросы про сборную сейчас? Или вы слышали до этого миллион раз, когда я срывался?

— Бывало.

— Вот именно.

— Когда планируете объявить состав сборной?

— Когда надо, тогда и объявлю. Когда нужно? За две недели? Тогда и объявим.

— С сайта пропал весь штаб, который работал с Черчесовым. И врачи, и пресс-служба. Вы полностью будете его менять?

— Врачи не пропали.

— Насколько сильно будет обновлен штаб?

— Несильно. Примерно тот же состав.

РФС объявил о назначении Карпина на пост главного тренера сборной России 23 июля. Контракт с 52-летним специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления.

1 сентября сборная России в квалификации к чемпионату мира 2022 года сыграет дома с командой Хорватии, 4 сентября — в гостях со сборной Кипра, 7 сентября — на своем поле со сборной Мальты.