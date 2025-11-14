Футбол
14 ноября, 20:12

Карпин похвалил качество газона в Сочи перед матчем Россия — Чили

Микеле Антонов
Корреспондент
Тренировка сборной России на стадионе «Фишт» в Сочи.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на пресс-конференции отметил хорошее качество газона перед BetBoom товарищеским матчем с Чили.

— С кем приятнее играть: европейскими, азиатскими или латиноамериканскими сборными? От чего больше получаете кайф?

— Кайф нужно получать от своей команды. Разбираем нюансы каждого соперника. Команды хорошего, добротного, сильного уровня. Вопрос опять же, как бы сборная выглядела: в матче с Брунеем так, с Нигерией — по-другому. Сила соперника тоже учитывается.

— Знали ли вы, что перед матчем с Боливией проходили выборы президента, сейчас у Чили тоже?

— Да никак. Первый раз слышу.

— Как вам газон?

— Я не играю, может казаться для меня нормальным. Игроки делают передачи, обрабатывают мячи. Не только Сафонов, все после разминки отметили газон в Петербурге. Здесь газон лучший, который был за последнее время именно в Сочи. Со многими командами сюда приезжали. Удивления не вызвало, но слава богу газон, со слов ребят, держит, не плывет. Завтра, наверное, будет идеальный.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Игра пройдет 15 ноября в Сочи на стадионе «Фишт». Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.

Валерий Карпин
Сборная России по футболу
Сборная Чили по футболу
    • Тюкавин: «Буду стараться побить рекорд Дзюбы по голам за сборную»

    Карпин — о сборной Чили: «Более понятно организованная команда, чем Перу»

