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9 октября, 20:10

Карпин — о фильме про Черенкова: «Где-то можно улыбнуться, где-то слезы наворачиваются»

Алина Савинова
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Валерий Карпин.
Фото РФС

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин поделился впечатлениями о фильме про бывшего футболиста и тренера московского «Спартака» Федора Черенкова.

«Честно могу сказать, когда я услышал, что снимают фильм про Федора, скептически отнесся, про спорт фильмы, которые смотрел, не очень заходили. Этот фильм не про футбол, а про Федора как человека. Все, что мы увидели, — это и есть Федор Черенков», — приводит ТАСС слова Карпина.

Он отметил, что в фильме раскрыта тема любви, в том числе к футболу, а также показаны непростые отношения, которые бывают в спорте.

«Где-то можно улыбнуться, где-то слезы или ком в горле. Фильм про народное достояние», — добавил тренер.

В среду, 9 октября, тренерский штаб и футболисты сборной России посетили предпремьерный показ фильма «Федя. Народный футболист». Картина о Черенкове выйдет в прокат 31 октября.

Черенков умер в 2014 году в возрасте 55 лет. В составе «Спартака» он трижды становился чемпионом СССР, по одному разу — чемпионом России и обладателем Кубка России. На Олимпийских играх 1980 года со сборной СССР Черенков завоевал бронзу.

Источник: ТАСС
Валерий Карпин
Федор Черенков
Футбол
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