Валерий Карпин ответил на вопрос о вызове Глушакова в сборную России
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, с кем из игроков планирует встретиться.
— Вы планируете проводить в воскресенье встречи с футболистами «Ростова», «Динамо» и «Химок»?
— А кто из «Ростова» и «Химок» был на Евро? Я же сказал. Вы что меня не слушаете?
— С теми, кто не был на Евро вы не планируете работать?
— А с кем конкретно?
— В «Химках», например, Денис Глушаков.
— А если я их не вызову, что мне с ними встречаться? Сначала их надо вызывать, а потом уже разговаривать. Еще раз повторяю, я встречаюсь с теми, кто был на Евро-2020.
1 сентября сборная России в квалификации к чемпионату мира 2022 года сыграет дома с командой Хорватии, 4 сентября — в гостях со сборной Кипра, 7 сентября — на своем поле со сборной Мальты.
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