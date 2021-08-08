Валерий Карпин ответил на вопрос о вызове Глушакова в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, с кем из игроков планирует встретиться.

— Вы планируете проводить в воскресенье встречи с футболистами «Ростова», «Динамо» и «Химок»?

— А кто из «Ростова» и «Химок» был на Евро? Я же сказал. Вы что меня не слушаете?

— С теми, кто не был на Евро вы не планируете работать?

— А с кем конкретно?

— В «Химках», например, Денис Глушаков.

— А если я их не вызову, что мне с ними встречаться? Сначала их надо вызывать, а потом уже разговаривать. Еще раз повторяю, я встречаюсь с теми, кто был на Евро-2020.

1 сентября сборная России в квалификации к чемпионату мира 2022 года сыграет дома с командой Хорватии, 4 сентября — в гостях со сборной Кипра, 7 сентября — на своем поле со сборной Мальты.