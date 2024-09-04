Карпин — о матчах с Вьетнамом и Таиландом: «Отношение к этим играм очень серьезное»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о предстоящих матчах с Вьетнамом и Таиландом.

«Что я думаю о матче с Вьетнамом? Что конкретно? Наша цель, как и любой команды, победить. У нас нет официальных матчей. Для нас любые игры важны, отношение к ним очень серьезное.

Добирались на самолете, вообще нормально. Особенно после переездов с «Ростовом». Поле? Это нужно спрашивать у футболистов. Они скажут, какое состояние. С виду — неидеальное. Матч состоится в любую погоду, на любом поле. Нас это не должно волновать», — сказал Карпин.

В четверг, 5 сентября, Россия сыграет с Вьетнамом, а в субботу, 7 сентября, — с Таиландом. Тренерский штаб во главе с Валерием Карпиным вызвал на матчи 27 игроков.

В 2024 году сборная России уже провела два товарищеских матча. Команда играла с Сербией (4:0) в марте и с Белоруссией (4:0) в июне.