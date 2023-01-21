Валерий Карпин отреагировал на информацию о встрече представителей РФС и УЕФА

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопросы о возможной встрече представителей РФС и УЕФА. По информации «СЭ», на ней будут обсуждаться потенциальные возможности возвращения российских клубов и сборных к международным матчам.

— Вчера появилась информация о встрече РФС с УЕФА 24 января. Чего вы ждете от этой встречи?

— Вопрос не ко мне. Для начала жду того, что будет встреча. Больше ничего не жду.

— Вы хотите чтобы сборная играла как можно быстрее?

— А вы?

— Все хотят.

— Так а что вы спрашиваете ерунду какую-то.

— Вы главный тренер сборной.

— Вы хотите, чтобы сборная играла, а главный тренер не хочет, вы нормальный человек вообще?

От РФС во встрече 24 января в офисе УЕФА будут участвовать генеральный секретарь Максим Митрофанов и вице-президент и глава РПЛ Александр Алаев.

Ранее сообщалось, что президент РФС Александр Дюков собирается лично принять участие в ближайшем заседании исполкома УЕФА, которое состоится 25 января.