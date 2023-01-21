Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 18:37

Валерий Карпин отреагировал на информацию о встрече представителей РФС и УЕФА

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопросы о возможной встрече представителей РФС и УЕФА. По информации «СЭ», на ней будут обсуждаться потенциальные возможности возвращения российских клубов и сборных к международным матчам.

— Вчера появилась информация о встрече РФС с УЕФА 24 января. Чего вы ждете от этой встречи?

— Вопрос не ко мне. Для начала жду того, что будет встреча. Больше ничего не жду.

— Вы хотите чтобы сборная играла как можно быстрее?

— А вы?

— Все хотят.

— Так а что вы спрашиваете ерунду какую-то.

— Вы главный тренер сборной.

— Вы хотите, чтобы сборная играла, а главный тренер не хочет, вы нормальный человек вообще?

От РФС во встрече 24 января в офисе УЕФА будут участвовать генеральный секретарь Максим Митрофанов и вице-президент и глава РПЛ Александр Алаев.

Ранее сообщалось, что президент РФС Александр Дюков собирается лично принять участие в ближайшем заседании исполкома УЕФА, которое состоится 25 января.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал
Манчестер Юнайтед

П1

26%

1.88

обе забьют - да

22%

1.67

Х2

20%

1.98
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Аталанта

П1

25%

2.27

П2

16%

3.40

ТБ 2.5

12%

2.10
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 0
Челси 0
Матч завершен

П1

29%

2.07

Х2

24%

1.81

ИТБ1 (1.5)

17%

1.92
Валерий Карпин
Футбол
РФС
Сборная России по футболу
УЕФА
8
24
Читайте также
Нужно ли России отказаться от CAS? Странная инициатива депутатов
Самый титулованный футболист мира арестован. Подробности секс-скандала, в который попал Дани Алвес
МИД пообещал ответные меры против французских СМИ после блокировки счетов RT France
Читателей Daily Mail возмутил призыв Зеленского поставить Киеву больше танков
Украинские военные назвали мусором используемые против России танки
Бывшего главу Центра им. Хруничева обвинили в хищении 400 млн рублей
Материалы сюжета: Российский футбол: возможный переход РФС в Азию после санкций в Европе и мире
Карпин отреагировал на несостоявшийся переход в Азиатскую конфедерацию футбола
Ротенберг — о переходе РФС в Азию: «Сложно. Мы придем, а нас там не ждут»
Смородская: «Рейтинги — это последнее, что должно волновать нас сейчас»
Андрей Чернышов: «Не факт, что нас и в Азии допустили бы до отбора на ЧМ-2026»
Чернышов: «Надо делать все, чтобы скорее вернуться к выступлениям в Европе»
Лещук – о возможном переходе в АФК: «Думаю, имеет смысл подождать. Выступать в Европе намного интереснее»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ротенберг — о переходе РФС в Азию: «Сложно. Мы придем, а нас там не ждут»

Карпин отреагировал на несостоявшийся переход в Азиатскую конфедерацию футбола
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости