Карпин — о Чалове: «Уровень ПАОКа точно не ниже российских клубов»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о российских легионерах, выступающих в зарубежных клубах.

— Захарян взял 8-й номер в «Реал Сосьедад». Ваш преемник?

— Дай бог. Будем все рады. Честно, не видел этой новости. Перед сбором с Арсеном не общались. Чалов? Уровень его команды (ПАОК. — Прим. «СЭ») точно не ниже, чем наших. Если он будет играть, привыкнет к чемпионату... Мы держим его в поле зрения, — сказал Карпин.

Чалов перешел из ЦСКА в ПАОК минувшим летом за 3 миллиона евро, подписав контракт до 30 июня 2027 года.

В четверг, 5 сентября, Россия сыграет с Вьетнамом, а в субботу, 7 сентября, — с Таиландом. Тренерский штаб во главе с Валерием Карпиным вызвал на матчи 27 игроков.