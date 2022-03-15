Карпин объяснил, почему решил не вызывать Дзюбу в сборную России на мартовский сбор

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему не стал вызывать нападающего «Зенита» Артема Дзюбу в национальную команду на мартовский сбор.

«С Артемом мы действительно встречались в конце предсезонных сборов «Зенита», но обещаний по обязательному вызову, конечно же, не было. Это относится не только к Дзюбе, а ко всем игрокам.



В воскресенье мы пообщались с Артемом по телефону, он заверил, что, как и говорил на встрече, очень хочет играть за сборную. Но сейчас, в связи с непростой ситуацией на Украине, где у него проживает много родственников, извинился и попросил по семейным обстоятельствам его на этот сбор не вызывать. Мы договорились, что остаёмся с ним на связи и будем следить за его выступлениями за «Зенит»», — приводит официальный сайт РФС слова Карпина.

Сборная России проведет учебно-тренировочный сбор в Москве с 21 по 27 марта. Сегодня тренерский штаб национальной команды огласил состав команды на сборы, в который вошли 27 футболистов.

В сезоне-2021/22 Дзюба забил 12 голов и отдал 10 результативных передач в 30 матчах за «Зенит». 33-летний форвард не выступал за сборную с момента, как команду возглавил Валерий Карпин.