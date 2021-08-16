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Валерий Карпин объяснил невызов Дзюбы и Соболева в сборную России

16:52
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему он не позвал на ближайшие матчи нападающих Артема Дзюбу, Александра Соболева и Антона Заболотного.

«У Заболотного пока еще травма, но по словам доктора, он уже готовится к игре следующего тура против «Ахмата». Что касается Дзюбы и Соболева, они сейчас не в лучшей своей форме по разным причинам. Артем даже не попал вчера в состав «Зенита». Я считаю, что для игры за сборную футболист сначала должен проявлять себя за клуб.

Я общался не с Дзюбой, а со всеми футболистами. Мы разговаривали по телефону, там я не говорю, кого и когда вызову. Любой футболист может не попасть в список сборной", — заявил Карпин.

В сентябре сборная России проведет три матча: против Хорватии (1 сентября, 21:45 мск), Кипра (4 сентября, 16.00 мск) и Мальты (7 сентября, 21.45 мск).

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Сергей Федоров все материалы автора

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