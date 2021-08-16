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Валерий Карпин: «Невызов Дзюбы - это посыл»

20:05
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему форвард «Зенита» Артем Дзюба не попал в состав национальной команды на отборочные матчи к чемпионату мира-2022.

«Это будет неправильно по отношению к другим футболистам. Это посыл: нужно играть в клубе. И желательно хорошо.

Артем последние матчи не играл. Даже одна игра — показатель. А игры до этого? Не показатель? Шанс надо давать тем, кто играет.

Зачем заполнять заявку теми игроками, которые на данный момент не соответствуют уровню?

Есть отношение тренер — игрок. Со всеми. Какие еще могут отношения?

Почему Дзюба не стал говорить с журналистами? Это ко мне вопрос? Если он будет здоров играть, то будет вызван в сборную», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

В сентябре сборная России проведет три матча: против Хорватии (1 сентября, 21:45 мск), Кипра (4 сентября, 16.00 мск) и Мальты (7 сентября, 21.45 мск).

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры