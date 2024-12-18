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Сегодня, 01:45

Карпин: «Мысли покинуть пост тренера сборной России ни разу не было»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал, в чем трудности в совмещении постов в клубе и национальной команде.

«Как часто мне приходится сожалеть о таком выборе? Наверное, неправильное слово. Не сожалеть, а где-то в какой-то момент понимать, что усталость накапливается. Ну и еще один минус в моем случае — понятно, что это закрытый аэропорт. Логистика «Ростова», мягко говоря, не помогает. Приходилось ли РФС уговаривать меня остаться главным тренером? Нет. Мысли покинуть пост ни разу не было. Нет, была, но опять же меня никто не уговаривал: после Хорватии (поражение со счетом 0:1 в отборе ЧМ-2022), но больше — нет», — сказал Карпин на подкасте Дениса Казанского «Футбол не хоккей» на Первом канале.

В 2024 году сборная России одержала пять побед в товарищеских матчах с общим счетом 26:0. Команда Валерия Карпина обыграла Сербию (4:0), Белоруссию (4:0), Вьетнам (3:0), Бруней (11:0) и Сирию (4:0).

Валерий Карпин. «В России у детей нет повального желания играть в футбол». Карпин — об Испании, Глушенкове и мыслях уйти из сборной
Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
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