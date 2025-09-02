Карпин — об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ: «Можете поднять мои высказывания и почитать»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал возможное ужесточение лимита на легионеров в РПЛ.

— Что скажете о возможных изменениях в лимите в РПЛ?

— Я об этом говорил в 2009 году, с министром спорта не общались. Мне общения более, чем хватает.

— Страшно ли говорить против министерства спорта?

— Нет. Говорю открыто. Можете поднять мои высказывания и почитать. Почему взялись за футбол? Это спорт номер один.

— Какие последствия лимита?

— Они были разные. Например, появились опорные полузащитники, высокая конкуренция — появилось много игроков в последнее время. Значит, работает

— В «Зените» недавно выходил один футболист с российским паспортом. В «Спартаке» — четыре... Это нормально?

— Зато в ЦСКА, «Локомотиве» и других командах играют. И конкурируют.

— Что думаете про потолок зарплат?

— Не понимаю, как это работает и может работать в открытой лиге. Не понимаю, для чего это? Если иностранцы не будут получать слишком большие зарплаты, будут получать наши? Зачем это все? Вот и я говорю, зачем?

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявлял о планах постепенно сокращать число легионеров в РПЛ. Оптимальным он считает лимит в пять иностранных футболистов на поле и десять в заявке. Действующий лимит на легионеров в чемпионате России допускает 13 легионеров в заявке и максимум восемь иностранцев на поле.