2 сентября 2025, 19:38

Карпин — об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ: «Можете поднять мои высказывания и почитать»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал возможное ужесточение лимита на легионеров в РПЛ.

— Что скажете о возможных изменениях в лимите в РПЛ?

— Я об этом говорил в 2009 году, с министром спорта не общались. Мне общения более, чем хватает.

— Страшно ли говорить против министерства спорта?

— Нет. Говорю открыто. Можете поднять мои высказывания и почитать. Почему взялись за футбол? Это спорт номер один.

— Какие последствия лимита?

 — Они были разные. Например, появились опорные полузащитники, высокая конкуренция — появилось много игроков в последнее время. Значит, работает

— В «Зените» недавно выходил один футболист с российским паспортом. В «Спартаке» — четыре... Это нормально?

— Зато в ЦСКА, «Локомотиве» и других командах играют. И конкурируют.

— Что думаете про потолок зарплат?

— Не понимаю, как это работает и может работать в открытой лиге. Не понимаю, для чего это? Если иностранцы не будут получать слишком большие зарплаты, будут получать наши? Зачем это все? Вот и я говорю, зачем?

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявлял о планах постепенно сокращать число легионеров в РПЛ. Оптимальным он считает лимит в пять иностранных футболистов на поле и десять в заявке. Действующий лимит на легионеров в чемпионате России допускает 13 легионеров в заявке и максимум восемь иностранцев на поле.

«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ахмат»: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Крылья Советов»: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Краснодар»: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Рубин» разгромил «Локо», гол Дзюбы, «Пари НН» обыграл «Крылья»: видео
«Волга» — «Челябинск»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Енисей»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Сокол»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Арсенал»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» обыграл «Спартак», победы «Краснодара» и «Динамо»: видео голов
«Спартак» Кс — «Чайка»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Черноморец»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Ротор»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Родина»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
Махачкалинское «Динамо» обыграло «Оренбург»: видео
«Сельта» — «Лион»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Ференцварош» — «Брага»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Генк» — «Фрайбург»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Болонья» — «Рома»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Лилль» — «Астон Вилла»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
  • lvb

    Валера видно не в курсе, что в 2009, 16 лет назад он был банально ноунеймом, аки тренер, и не перестал им быть на момент увольнения из ФК СМ.)) Кто его вообще всерьез воспринимал тогда? С его "игра была равна"?)) и когда от фанов ему нередко прилетало "Валера, бл..., сюда иди"(с)) А он хочет чтобы люди его тогдашнюю болтовню помнили.

    02.09.2025

