Карпин — о соперниках сборной: «Катар слабее не стал, Иордания — участник ЧМ»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил уровень сборных Катара и Иордании.

«Уже анализируем соперников. Могу сказать, что Катар, с которым два года назад уже играли, слабее не стал. Иордания — участник чемпионата мира. Может быть для кого-то она, так скажем, не звучит, но это команда очень приличного уровня. Поэтому готовимся к матчам со всей серьезностью», — цитирует Карпина пресс-служба РФС.

В сентябре 2023 года матч между сборными России и Катара завершился вничью — 1:1.

Матч между сборными России и Иордании состоится 4 сентября на «Лукойл Арене» в Москве. Игра Россия — Катар пройдет 7 сентября на стадионе «Аль-Садд» в Эр-Райяне.