18 августа, 14:51

Карпин — об отсутствии Захаряна в составе: «Вызовы мы посылаем всем нашим легионерам»

Сергей Ярошенко

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал отстуствие полузащитника «Реал Сосьедал» Арсена Захаряна в расширенном составе команды на BetBoom матчи сборной с Иорданией и Катаром.

«Вызовы мы посылаем всем нашим легионерам. А когда будем формировать окончательный список, то будем смотреть, в каком, прежде всего физическом, состоянии они находятся. У нас два матча, хотим, как минимум, рассмотреть всех кандидатов», — цитирует Карпина пресс-служба РФС.

Захарян не выходил на поле в официальных встречах за клуб с 23 февраля 2025 года. В сезоне-2024/25 у него 1 результативная передача в 4 матчах.

Матч между сборными России и Иордании состоится 4 сентября на «Лукойл Арене» в Москве. Игра Россия — Катар пройдет 7 сентября на стадионе «Аль-Садд» в Эр-Райяне.

Материалы сюжета: Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
Аршавин назвал Головина лучшим футболистом сборной России в 2025 году
Максименко рассказал, что тренерский штаб сборной России посоветовал ему перезагрузиться
Сборная России опустилась на 33-е место в рейтинге ФИФА
Точка К. Что заставило Карпина покинуть «Динамо». Колонка Казакова
Кафанов о Сафонове в сборной России: «Будем обязательно вызывать даже при отсутствии игровой практики»
Кафанов оценил игру голкиперов Сафонова и Агкацева за сборную России в ноябре
