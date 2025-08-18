Карпин — об отсутствии Захаряна в составе: «Вызовы мы посылаем всем нашим легионерам»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал отстуствие полузащитника «Реал Сосьедал» Арсена Захаряна в расширенном составе команды на BetBoom матчи сборной с Иорданией и Катаром.

«Вызовы мы посылаем всем нашим легионерам. А когда будем формировать окончательный список, то будем смотреть, в каком, прежде всего физическом, состоянии они находятся. У нас два матча, хотим, как минимум, рассмотреть всех кандидатов», — цитирует Карпина пресс-служба РФС.

Захарян не выходил на поле в официальных встречах за клуб с 23 февраля 2025 года. В сезоне-2024/25 у него 1 результативная передача в 4 матчах.

Матч между сборными России и Иордании состоится 4 сентября на «Лукойл Арене» в Москве. Игра Россия — Катар пройдет 7 сентября на стадионе «Аль-Садд» в Эр-Райяне.