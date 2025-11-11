Карпин — об изменениях в футболе: «Сколько уже лимитов пережили? Делать нечего — надо играть»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в разговоре с «СЭ» объяснил возможные изменения в российском футболе.

«На футбол просто обращают внимание, потому что это самый популярный вид спорта. И это нормально. До этого было то же самое: был лимит, потом он изменился. Сейчас опять новый. Сколько мы уже лимитов пережили? Что делать? Ничего, играть в футбол», — сказал Карпин «СЭ».

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев объявил, что к 2028 году лимит на легионеров в РПЛ будет ужесточен. На смену текущему лимиту «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый — «10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле».