Карпин — о сборной Чили: «Более понятно организованная команда, чем Перу»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал игру сборной Чили.
— Вызовете ли вы еще раз Дзюбу, если Кержаков в итоге сравняется с Артемом по голам за сборную? Это возможно при обращении в ФИФА.
— Посмотрим, не знаю. Пусть ФИФА сначала примет решение, потом посмотрим.
— Что можете сказать про Чили? Чем отличается от других соперников?
— С одной стороны более организованная команда. Но, прежде всего, это связано с тем, что про Перу мы говорили по одной игре, поэтому информации было намного меньше. Сборная Чили три последних матча меняла схему. 5-4-1 против Бразилии, например. Какую схему выберут на наш матч, не знаем. Выглядит более проработанной командой. С этим тренером Чили работают больше, чем с тренером Перу.
Игра пройдет 15 ноября в Сочи на стадионе «Фишт». Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.