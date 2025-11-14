Карпин — о сборной Чили: «Более понятно организованная команда, чем Перу»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал игру сборной Чили.

— Вызовете ли вы еще раз Дзюбу, если Кержаков в итоге сравняется с Артемом по голам за сборную? Это возможно при обращении в ФИФА.

— Посмотрим, не знаю. Пусть ФИФА сначала примет решение, потом посмотрим.

— Что можете сказать про Чили? Чем отличается от других соперников?

— С одной стороны более организованная команда. Но, прежде всего, это связано с тем, что про Перу мы говорили по одной игре, поэтому информации было намного меньше. Сборная Чили три последних матча меняла схему. 5-4-1 против Бразилии, например. Какую схему выберут на наш матч, не знаем. Выглядит более проработанной командой. С этим тренером Чили работают больше, чем с тренером Перу.