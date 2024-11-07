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Карпин — о вызове трех игроков «Краснодара» на ноябрьский сбор: «Я бы не назвал это преимуществом»

Алина Савинова
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о том, будет ли у трех игроков «Краснодара», вызванных на ноябрьский сбор, какое-либо преимущество при выборе состава на матч с Брунеем.

«Я бы не назвал это преимуществом. Скорее это небольшой плюс, так как у нас игра в Краснодаре, а они знакомы и со стадионом и с болельщиками. Но в первую очередь будем смотреть на уровень готовности, на то, как футболисты будут выглядеть перед матчем», — приводит пресс-служба РФС слова Карпина.

В четверг, 7 ноября, сборная России объявила окончательный состав команды на матчи с Брунеем (15-го числа) и Сирией (17-го числа). В список попали вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев, а также полузащитники «быков» Никита Кривцов и Александр Черников.

До этого в 2024 году Россия провела три матча: 21 марта победила Сербию в Москве (4:0), 7 июня разгромила Белоруссию в Минске (4:0), 5 сентября встретилась с Вьетнамом в Ханое (3:0). Игры с Парагваем и Таиландом были отменены.

Источник: https://rfs.ru/news/221524
Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
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