18 августа, 14:41

Карпин — о вызове Антона Миранчука: «Зная потенциал футболистов, которые нечасто играют, включаем их в состав»

Сергей Ярошенко

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал включение полузащитника Антона Миранчука в расширенный состав национальной команды на фоне слухов об уходе из «Сьона».

«Как я ранее сказал, зная потенциал тех или иных футболистов, которые не так часто играют, включаем их в состав. Это касается как Антона Миранчука, так и ряда других игроков, например, из «Зенита», — цитирует Карпина пресс-служба РФС.

Ранее сообщалось, что переговоры о переходе Миранчука ведет московское «Динамо». Также президент «Сьона» Кристиан Константин 15 августа рассказал об интересе к футболисту со стороны клубов из Саудовской Аравии.

Антон Миранчук
Валерий Карпин
