Карпин: «Вьетнам — неплохая команда, доставила проблем»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил уровень национальной команды Вьетнама после товарищеской встречи (3:0).

«Уровень вьетнамской команды надо сравнивать с чем-то. Если мерить по Европе, не самый сильный уровень. Но в целом нам доставили сегодня проблем, команда неплохая. Футболисты оснащены технически», — сказал тренер.

Команда Валерия Карпина одержала третью победу в трех матчах в этом году. 7 сентября Россия встретится с национальной командой Таиланда.