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9 октября, 13:18

Карпин — о Глушенкове: «Задал бы вопрос ему, хочет ли он играть за сборную»

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о позиции полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова касательно проведения товарищеских матчей в условиях международной изоляции.

— Хочу послушать Глушенкова. Задал бы вопрос ему, хочет ли он играть за сборную. Одно дело сказать кому-то, другое — мне. Конфликт с ним? Спросите у него.

— Как отнеслись к высказыванию депутата, который призвал чуть ли не дать Глушенкову статус иноагента?
— Никак не отнесся.

— Вас удивило это высказывание?
— Удивило, — сказал Карпин.

Глушенков попал в состав сборной России на октябрьский сбор, несмотря на недавний комментарий футболиста о том, что он не видит смысла в матчах сборной с командами уровня Вьетнама.

Дарик Агаларов

Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
Максим Глушенков
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