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7 июня, 23:05

Карпин: «Сомнений по Сафонову не было. Он сказал, что готов»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о диалоге с вратарем Матвеем Сафоновым перед товарищеским матчем с Белоруссией (4:0).

— Не было сомнений, ставить ли Сафонова в состав?

— Сомнений не было. Буквально на стадионе узнал об этом. Спросил, готов ли он сыграть. Он ответил, что готов. Больше ничего не знаю.

— Вернется он домой с командой?

— Откуда я знаю? Вернется, куда он денется.

Ранее сообщалось, что Сафонову ограничен выезд из России из-за долга по алиментам в 60 миллионов рублей.

Валерий Карпин
Матвей Сафонов
Футбол
Сборная России по футболу
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